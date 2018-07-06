Журналисту Вышинскому сообщили о новом подозрении из-за найденного пистолета

Прокуратура Крыма, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, предъявила еще одно обвинение главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Во время обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского нашли пистолет и патроны к нему. Экспертиза показала, что это самозарядный нарезной пистолет модели FN Browning M1906.

Ранее Вышинскому уже выдвинули подозрение в государственной измене, с которым он не согласился.

15 мая в Киеве СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски в офисе и месту жительства руководства РИА Новости-Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Руководитель портала Кирилл Вышинский задержан по подозрению в госизмене.