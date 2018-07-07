Великобритания после Brexit хочет сохранить зону свободной торговли с ЕС

Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам заседания правительства в загородной премьерской резиденции Чекерс.

«В ходе сегодняшних предметных дискуссий кабинет согласовал нашу коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. Наше предложение создаст зону свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая установит общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Это сохранит высокие стандарты в этих сферах», — сказала она, подчеркнув, что таким образом Лондон сможет «защитить рабочие места и обеспечить средства к существованию» для населения.

В заявлении британского Кабмина, которое было распространено после заседания, тем не менее говорится о признании правительством того факта, что «у Великобритании и ЕС больше не будет такого доступа к рынкам друг друга, какой у них есть сейчас».

Правительство Соединенного Королевства предложило Брюсселю такой вариант Brexit, при котором будет исключена возможность введения на границе проверок грузов. В то же время предложенный Мэй план Brexit вряд ли будет встречен с ликованием в Евросоюзе, поскольку Лондон продолжает настаивать на прекращении свободного передвижения людей, что, в свою очередь, отказывается принять Брюссель.

Великобритания с наступлением Brexit также прекратит вносить ежегодные выплаты в бюджет ЕС и намерена восстановить верховенство своих судов, а также выйти из-под юрисдикции суда Европейского союза.