В Японии из-за дождей погибли 11 человек, 45 пропали без вести

В Японии в результате ливней погибли 11 человек, не менее 45 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

«По меньшей мере 45 человек пропали без вести и 11 погибли в результате ливней в западной и центральной частях Японии», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды более 1,6 миллиона человек были эвакуированы.

В то же время местное общественное телевидение заявило, что число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней составляет 21 человек. По его данным, пропавшими без вести также числятся 47 человек.

Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции. В большинстве регионов западной части Японии дожди прекратились, что существенно облегчает работу спасателей. Однако местные власти предупреждают о сохраняющейся угрозе возникновения оползней.

Сильные дожди возникли из-за тайфуна «Прапирун», который 4 июля перешел в стадию области низкого давления. В этом 2018 году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.