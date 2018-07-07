Сенцов рассказал о своем самочувствии: «Не так хорошо, как может показаться некоторым правозащитникам»

Украинская актриса Римма Зюбина обнародовала письмо украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку в российской тюрьме. В письме Сенцов, среди прочего, пишет, что состояние его здоровья не так хорошо, как это может показаться «некоторым уполномоченным правозащитникам».
«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть», - говорится в письме Сенцова, датированном 3 июля и обнародованном сегодня Зюбиной на ее странице в Facebook.
Напомним, что сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья 5 июля посетила его в колонии. По ее словам, режисер очень постарел и похудел.
28 июня российский и украинский омбудсмены прибыли в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России, где в местной колонии содержат Сенцова. Денисова прибыла в колонию раньше своей российскую коллеги Татьяну Москальковой, но к Сенцову ее не пустили.
Позже российский омбудсмен заявила, что встречалась с режиссером и назвала его состояние здоровья «удовлетворительным». Украинского омбудсмена, по ее словам, не пускали к Сенцову из-за того, что та является гражданкой Украины.
14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в Лабытнанги, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. После многочисленных акций в поддержку Сенцова в Кремле заявили, что общественный резонанс не повлияет на процедуру обмена украинцев на россиян.
В августе 2015 Олег Сенцов и Александр Кольченко были признаны виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов на территории аннексированного Крыма. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко - 10 лет колонии. Оба осужденных свою вину отрицают. Правозащитники признали их политзаключенными.
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