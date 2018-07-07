В Харькове под колесами авто погиб украинский мотогонщик

В Харькове под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик Андрей Бессонов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации мотокросса Украины.
«В пятницу 6.07.2018 года, в результате несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов! Федерация мотоспорта Украины приносит свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Друзья погибшего сообщают, что его сбила машина, когда Бессонов ехал на велосипеде.
Как сообщают пользователи Facebook, ДТП произошло около въезда в областную больницу. Джип «Toyota» сбил и переехал велосипедиста, а затем вылетел на бордюр. Автомобиль «остановило» дерево.
Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, но спасти его не удалось.
Как сообщили правоохранители, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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