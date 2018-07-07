Украинский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию. Об этом сообщил украинский писатель и экс-депутат Владимир Яворивский.

Точная причина, почему Лукьяненко пришлось госпитализировать, не уточняется. Диссиденту и правозащитнику 89 лет.

Левко Лукьяненко в 1976 году стал одним из основателей Украинской хельсинкской группы. Он провел в заключении в советских тюрьмах почти 27 лет.