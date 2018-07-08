The Sunday Telegraph: в НАТО опасаются встречи Путина и Трампа

Организаторы саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, высказывают опасения, что последующие российско-американские переговоры в Хельсинки могут неблагоприятно отразиться на европейской безопасности. Об этом сообщила британская газета The Sunday Telegraph.
По ее утверждению, высокопоставленные источники, участвующие в подготовке саммита Североатлантического альянса, обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп начнет переговоры с президентом России Владимиром Путиным «о перекраивании ландшафта безопасности в Европе», если лидеры стран НАТО «откажутся удовлетворить требования Трампа» об увеличении расходов на сферу обороны в соответствии с нормами альянса.
Так, военные и дипломатические источники заявили изданию «об опасениях в отношении возможного предложения», с которым Трамп может обратиться к Путину на российско-американском саммите в Хельсинки 16 июля. На основании этой информации газета утверждает, что «Дональд Трамп может пригрозить вывести военнослужащих США из Украины и отказаться от американского участия в совместных учениях НАТО, если Великобритания и другие европейские страны не смогут взять на себя обязательства об увеличении расходов на оборону».
Издание замечает, что в настоящий момент Великобритания является лишь одной из пяти стран НАТО, бюджетная политика которых соответствует целевому нормативу НАТО о выделении 2% от ВВП на нужды обороны, в то время как Испания, а также Бельгия — страна, где расположена штаб-квартира альянса, — тратят на эту сферу лишь 0,9%, а Германия — 1,2% ВВП.
Газета напоминает, что «США имеют военное присутствие — от военнослужащих до авиации — в Украине, в Польше, Германии, Литве, Латвии и Эстонии».
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