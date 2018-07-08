Попрощаться с Левком Лукьяненко можно будет в понедельник и вторник

Украинского политика, политзаключенного и диссидента и Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище во вторник. Попрощаться с ним можно будет в течении двух дней — в понедельник и вторник. Об этом у себя в Facebook написал писатель и бывший народный депутат Владимир Яворивский.
Прощание с Левком Лукьяненко состоится в понедельник в селе Хотов Киевской области, а затем во вторник в Клубе Кабмина.
«Наконец жена Лукьяненко Надя приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно попрощаться в его доме в с. Хотов. Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12:30 до 13:30. Захоронение на Байковом», — написал Яворивский.
Левко Лукьяненко скончался в реанимации вчера, 7 июля.
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