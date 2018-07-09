Нацбанк повысил курс гривны

Нацбанк Украины на понедельник, 9 июля, усилил официальный курс гривны в размере 26,3159 гривны за доллар против 26,4297 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,8528 грн против 30,9466 грн в пятницу. За 10 российских рублей дают 4,1691 грн, ранее - 4,1779 грн.