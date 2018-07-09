Еще дюжина банков хочет обслуживать бюджетные потоки

12 банков подали документы для участия в дополнительном конкурсе Минфина по отбору банков для обслуживания бюджетных выплат (зарплат, пенсий и социальных выплат). Об этом сообщили FinClub в пресс-службе Минфина.

Срок подачи документов истек 30 июня, а 10 июля Минфин должен определить победителей конкурса.

Напомним, что Минфин 3 мая провел первый конкурсный отбор зарплатных банков и отобрал 34 уполномоченных банка, через которые бюджетные учреждения могут осуществлять выплату пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Несмотря на то, что правила отбора были упрощены для банков, к работе с бюджетными потоками были допущены далеко не все. Одни банки не успели подать документы, а другим Минфин отказал в сотрудничестве.

Уже 24 мая Минфин объявил второй конкурс по выбору дополнительных зарплатных банков.