Перед саммитом НАТО Трамп снова потребовал от членов альянса увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от партнеров по НАТО увеличить военные расходы и выразил недовольство тем, что США несут большую долю затрат на финансирование альянса. Об этом он написал на своей личной странице в сети Twitter в понедельник, за два дня до начала саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

«США тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо, — подчеркнул Трамп. — Несмотря на то, что эти страны увеличили свои взносы с того момента, как я стал президентом, они должны делать еще больше. Германия вносит 1% [от своего ВВП], а США 4%. И это при понимании того, что НАТО нужна Европе значительно больше, чем США».

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......