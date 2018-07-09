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Порошенко заявил, что согласовал дальнейшую интеграцию Украины в ЕС

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Порошенко заявил, что согласовал дальнейшую интеграцию Украины в ЕС

Президент Петр Порошенко настаивает, что на саммите Украина-ЕС был согласован дальнейший путь сближения Украины с Евросоюзом. Об этом он заявил после завершения саммита в Брюсселе, сообщает корреспондент «Европейской правды».

Президент признал, что речь не идет о подписании нового договора, вместо этого речь идет об использовании возможностей, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

«Сегодня мы согласились с видением дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях Соглашения об ассоциации», — заявил он

Порошенко уточнил, что речь идет о 4 направлениях или секторах сближения. Это — сектор энергетики (Украина хочет стать членом энергетического союза), внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также «углубление таможенного сотрудничества».

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Стоит заметить, что представители руководства ЕС пока не комментировали, насколько глубокой должна быть упомянутая Порошенко интеграция. По информации СМИ, ЕС не давал согласия на переговоры об ассоциации Украины с Шенгенским союзом. Также в Брюсселе нет четкой поддержки по созданию таможенного союза, на котором настаивает Киев.

Петр Порошенко, евроинтеграция
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