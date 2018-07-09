Порошенко заявил, что согласовал дальнейшую интеграцию Украины в ЕС

Президент Петр Порошенко настаивает, что на саммите Украина-ЕС был согласован дальнейший путь сближения Украины с Евросоюзом. Об этом он заявил после завершения саммита в Брюсселе, сообщает корреспондент «Европейской правды».
Президент признал, что речь не идет о подписании нового договора, вместо этого речь идет об использовании возможностей, предусмотренных Соглашением об ассоциации.
«Сегодня мы согласились с видением дальнейшей секторальной интеграции, полностью основанной на положениях Соглашения об ассоциации», — заявил он
Порошенко уточнил, что речь идет о 4 направлениях или секторах сближения. Это — сектор энергетики (Украина хочет стать членом энергетического союза), внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, а также «углубление таможенного сотрудничества».
Стоит заметить, что представители руководства ЕС пока не комментировали, насколько глубокой должна быть упомянутая Порошенко интеграция. По информации СМИ, ЕС не давал согласия на переговоры об ассоциации Украины с Шенгенским союзом. Также в Брюсселе нет четкой поддержки по созданию таможенного союза, на котором настаивает Киев.
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