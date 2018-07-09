Меркель обеспокоена возможной торговой войной между США и Китаем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с возможной торговой войной США и Китая, так как последствия могут затронуть в том числе немецкие компании.
«Если будут введены пошлины между США и Китаем, это затронет всех партнеров, в том числе немецкие компании», — заявила Меркель в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
«Мы готовы вести диалог с США, и мы должны пытаться прийти к соглашению, иначе нам придется действовать так, как мы это делали со сталью и алюминием», — сказала она. Трансляция велась на сайте журнала Spiegel.
По ее словам, Германия и Китай придерживаются единого мнения, что необходимо соблюдать правила ВТО. «Мы оба хотим поддержать систему правил Всемирной торговой организации», — сказала Меркель. «Мы заинтересованы в беспрепятственной торговле», — добавила канцлер.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.
|Покупка
|Продажа
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|2.609,34 -0.0001
|2.632,62 -0.0167
|100 евро
|3.051,81 0.0505
|3.100,28 0.0411
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