Нацбанк резко повысил официальный курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 10 Июля, повысил официальный курс гривны на 18 копеек - до 26,2497 грн за доллар против 26,4297 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на веб-сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,9458 грн против 30,8528 грн в понедельник. За 10 российских рублей дают 4,1776 грн, накануне - 4,1691 грн.