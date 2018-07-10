МАУ в первом полугодии увеличила объемы перевозок почти на 13%

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» по итогам января-июня 2018 года перевезла 3,53 млн пассажиров, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля транзита на регулярных маршрутах составила 52%. Об этом Капиталу сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что за указанный период МАУ выполнила 28,9 тыс. рейсов, что на 9% превышает показатели первой половины 2017 года. Объемы перевозки грузов и почты составили 6,57 тыс. тонн.

Карта маршрутов МАУ в январе-июне текущего года пополнилась семью новыми международными и внутренними направлениями. В частности, в этот период авиакомпания начала полеты из Киева в Винницу, Каир, Копенгаген, из Харькова в Бергамо, из Львова в Барселону. А сеть дальнемагистральных рейсов теперь включает в себя такие пункты, как Дели и Торонто.

Также отмечается, что в первом полугодии парк МАУ пополнился тремя воздушными судами нового для Украины типа — Boeing 777-200ER. Во втором полугодии МАУ планирует получить еще один такой самолет.

Помимо этого, авиакомпания пополняет парк среднемагистральных самолетов. В первом полугодии МАУ получила четыре современных лайнера Boeing 737-800, три из которых прибыли непосредственно с завода производителя в Сиэтле.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности.