МАУ в первом полугодии увеличила объемы перевозок почти на 13%

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» по итогам января-июня 2018 года перевезла 3,53 млн пассажиров, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля транзита на регулярных маршрутах составила 52%. Об этом Капиталу сообщили в пресс-службе перевозчика.
Отмечается, что за указанный период МАУ выполнила 28,9 тыс. рейсов, что на 9% превышает показатели первой половины 2017 года. Объемы перевозки грузов и почты составили 6,57 тыс. тонн.
Карта маршрутов МАУ в январе-июне текущего года пополнилась семью новыми международными и внутренними направлениями. В частности, в этот период авиакомпания начала полеты из Киева в Винницу, Каир, Копенгаген, из Харькова в Бергамо, из Львова в Барселону. А сеть дальнемагистральных рейсов теперь включает в себя такие пункты, как Дели и Торонто.
Также отмечается, что в первом полугодии парк МАУ пополнился тремя воздушными судами нового для Украины типа — Boeing 777-200ER. Во втором полугодии МАУ планирует получить еще один такой самолет.
Помимо этого, авиакомпания пополняет парк среднемагистральных самолетов. В первом полугодии МАУ получила четыре современных лайнера Boeing 737-800, три из которых прибыли непосредственно с завода производителя в Сиэтле.
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.606,94 -0.022
|2.628,55 -0.0387
|100 евро
|3.048,47 -0.034
|3.096,19 -0.0413
|10 рублей
|3,85 0.001
|4,27 0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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