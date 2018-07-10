«Укрзализныця» рассказала, когда поедет первый поезд из Киева в «Борисполь»

Первый поезд между Киевом и аэропортом «Борисполь» будет запущено через 144 дня. Об этом в Facebook сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
«Железнодорожники уже выполнили треть работ: построили 1400 м колеи от главной линии до начала эстакады. Эти работы должны были быть выполнены к 1 августа, а завершены 9 июля. Следующий этап — строительство эстакады. Сейчас прокладываем коммуникации, строим насыпь для пути со стороны аэропорта и платформу для пассажиров», — сообщил Кравцов.
Сообщается, что «Укрзализныця» провела подготовительные работы для начала строительства эстакады, в частности, подготовлены четыре строительные площадки: две — со стороны перегона Борисполь — Г. Кирпы, еще две — со стороны аэропорта «Борисполь».
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