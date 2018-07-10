Украина переплачивает более 10% за газ из Европы по сравнению с российским

Украинские предприятия импортировали природный газ в июне из стран Европы по средней цене более $266 за 1 тыс. куб. м, что на 2,4% больше, чем в мае текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
«Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 США за 1 тыс. куб. м», — сказано в сообщении ведомства. В мае средняя импортная цена из ЕС составляла $260,01 за 1 тыс. куб. м.
Отметим, что по данным заместителя председателя правления российского «Газпрома» Александра Медведева, средняя экспортная цена «Газпрома» в I квартале текущего года составила $232 за 1 тыс. куб. м.
Украина не импортирует газ напрямую из России с ноября 2015 года, заменив его реверсным газом из Европы. Компании «Нафтогаз» и «Газпром» продолжают оспаривать условия контрактов на поставку и транзит газа от 2009 года в международных инстанциях.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.607,21 -0.0193
|2.628,59 -0.0383
|100 евро
|3.047,78 -0.0409
|3.096,09 -0.0423
|10 рублей
|3,85 0.0012
|4,27 0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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