Украина переплачивает более 10% за газ из Европы по сравнению с российским

Украинские предприятия импортировали природный газ в июне из стран Европы по средней цене более $266 за 1 тыс. куб. м, что на 2,4% больше, чем в мае текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 США за 1 тыс. куб. м», — сказано в сообщении ведомства. В мае средняя импортная цена из ЕС составляла $260,01 за 1 тыс. куб. м.

Отметим, что по данным заместителя председателя правления российского «Газпрома» Александра Медведева, средняя экспортная цена «Газпрома» в I квартале текущего года составила $232 за 1 тыс. куб. м.

Украина не импортирует газ напрямую из России с ноября 2015 года, заменив его реверсным газом из Европы. Компании «Нафтогаз» и «Газпром» продолжают оспаривать условия контрактов на поставку и транзит газа от 2009 года в международных инстанциях.