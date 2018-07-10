Порошенко в Брюсселе встретится с Макроном

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что глава государства Петр Порошенко в Брюсселе встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, не исключает «контакта» с руководством США.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что Порошенко в среду едет в Бельгию, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генсека альянса Йенса Столтенберга.

«По состоянию на сегодня можно сказать, что состоится встреча, например, с президентом Макроном, который сегодня находится в РФ, поэтому очень важно с ним встретиться. Я не исключаю, что состоится контакт из руководством США... Поэтому мы рассчитываем на позитивные результаты», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Украина».

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. В его рамках также состоится трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО.

Напомним, сегодня посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что на саммите Украина не получит конкретных сигналов относительно будущего членства.