Порошенко в Брюсселе встретится с Макроном

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что глава государства Петр Порошенко в Брюсселе встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, не исключает «контакта» с руководством США.
Ранее пресс-служба президента сообщила, что Порошенко в среду едет в Бельгию, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генсека альянса Йенса Столтенберга.
«По состоянию на сегодня можно сказать, что состоится встреча, например, с президентом Макроном, который сегодня находится в РФ, поэтому очень важно с ним встретиться. Я не исключаю, что состоится контакт из руководством США... Поэтому мы рассчитываем на позитивные результаты», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Украина».
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. В его рамках также состоится трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО.
Напомним, сегодня посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что на саммите Украина не получит конкретных сигналов относительно будущего членства.
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