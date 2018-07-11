Китай выразил протест в связи с намерением США ввести новые пошлины

Китай выражает решительный протест в связи с намерениями США ввести очередные дополнительные пошлины на товары из КНР, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Ранее США представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что США подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%.

«Совершенно неприемлемо, чтобы США в значительной мере расширили список товаров, облагаемых пошлинами, китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест», — говорится в заявлении ведомства.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня в свою очередь объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.