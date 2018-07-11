Китай выразил протест в связи с намерением США ввести новые пошлины

Китай выражает решительный протест в связи с намерениями США ввести очередные дополнительные пошлины на товары из КНР, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Ранее США представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что США подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%.
«Совершенно неприемлемо, чтобы США в значительной мере расширили список товаров, облагаемых пошлинами, китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест», — говорится в заявлении ведомства.
США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня в свою очередь объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.607,10 -0.0014
|2.630,02 0.0127
|100 евро
|3.044,78 -0.0323
|3.094,39 -0.0179
|10 рублей
|3,86 0.0014
|4,29 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
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|290.463,00716,00
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