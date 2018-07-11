В Раде обсуждают увеличение состава ЦИК до 16 членов, - СМИ

В Верховной раде Украины обсуждают увеличение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) до 16 членов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, на сегодня есть представление президента с 14 кандидатами в ЦИК на 13 существующих мест, при этом в списке нет представителя «Оппозиционного блока». По информации издания, в парламенте обсуждалось предложение по расширению состава ЦИК до 16 членов. Теоретически соответствующий законопроект можно принять в четверг, после чего обновить состав ЦИК.

При этом если включить в представление кандидатуру от «Оппоблока», то нужно увеличивать состав Центризбиркома до 17 человек. На спецпроверку по дополнительному кандидату уйдет время. То есть, в любом случае в четверг кандидатура от «Оппоблока», если ее довнесет президент, не будет вынесена на голосование. К тому же несколько собеседников издания в БПП говорят, что в четверг на голосование будут поставлены 14 кандидатур. Впрочем, их уверенность не разделяют в «Народном фронте».

«Пока вопрос включен в повестку дня. Дальше посмотрим», — отметил руководитель фракции «Народного фронта» Максим Бурбак.

В НФ прогнозируют, что голосование по ЦИК в четверг не состоится, а текущие консультации абсолютно ни к чему не привели.