Греция высылает российских дипломатов

Правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Об этом в среду сообщила афинская газета Kathimerini.

По словам собеседников издания, Афины обвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела, незаконных действиях против национальной безопасности, попытках сбора информации, а также в неудавшихся попытках подкупа греческих чиновников. Источники отметили, что Москва проводит «многочисленные и скоординированные» действия по усилению своего влияния в Греции.

В материале газеты называется только одна фамилия — сотрудника российского посольства Виктора Яковлева, сведения об остальных дипломатах не приводятся.