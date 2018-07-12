Порошенко заверил НАТО в приверженности Украины вступлению в альянс

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что вступление страны в НАТО является важнейшей целью для Киева.

«Достижение стандартов НАТО и выполнение критериев членства в организации является важной целью. Наша цель — прийти к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость к 2020 году. Для достижения этой цели мы выполняем годовые национальные программы в рамках Комиссии НАТО — Украина», — сказал он в четверг на совместном с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом брифинге. Порошенко напомнил, что его визит в Брюссель проходит в год 10-летнего юбилея саммита НАТО в Бухаресте, когда в 2008 году было объявлено, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса.

Столтенберг в свою очередь заявил, что в НАТО приветствует проводимые в Украине реформы. «Эти реформы имеют решающее значение для установления гражданского контроля и демократического надзора за вооруженными силами и службами безопасности», — сказал он. В этой связи Столтенберг приветствовал принятие закона о нацбезопасности. «Выполнение этого закона приближает вас к НАТО», — сказал он, заверив, что организация продолжит отправлять в Украину советников и оказывать помощь в сфере безопасности.

При этом генсек альянса подчеркнул, что в настоящий момент Киеву нужно сосредоточиться на реформах. «Стратегическая цель Украины — присоединиться к НАТО, но теперь нужно сосредоточиться на реформах, в которых вы делаете важные успехи», — сказал Столтенберг.

Он также подтвердил позицию НАТО о том, что минские соглашения остаются ключом к достижению мира в Донбассе. «Минские соглашения остаются путем к миру, и все стороны должны выполнить свои обязательства. Россия в этом несет особую ответственность. Она должна вывести свои войска и прекратить свою поддержку боевиков в этом регионе», — сказал генсек.