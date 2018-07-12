Порошенко пообещал НАТО изменения в Конституцию и реформы

Президент Петр Порошенко настаивает на своих намерениях зафиксировать в Конституции стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. Об этом он заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Порошенко подчеркнул, что его стремление по изменению Конституции не изменятся.

«Это цивилизационный выбор, и именно поэтому я планирую зафиксировать курс Украины в НАТО в Конституции, чтобы сделать невозможным „откат“ этой политики», — пояснил он.

Президент Украины также выразил надежду, что его усилия помогут получить поддержку членов НАТО.

«Я надеюсь, что партнеры признают и поддержат евроатлантические стремления Украины», — заявил он.

Порошенко также пообещал проводить реформы и модернизацию Украины, что, по его словам, станет лучшим ответом на агрессию РФ.

«Мы подтверждаем обязательство продолжать глубокую модернизацию нашей страны в институциональном, политическом и экономическом измерениях», — заявил Порошенко.

«Наши совместные усилия — построить успешную, процветающую и устойчивую Украины. Это лучший ответ российской агрессии и пропаганде», — добавил президент.