Рада освободила «Укроборонпром» от ответственности за срыв договоров с РФ

Верховная рада освободила предприятия госконцерна «Укроборонпром» от обязательств по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества с РФ.

Соответствующий законопроект в четверг поддержали 244 депутата при 226 минимально необходимых для принятия решения.

Закон предусматривает приостановление исполнительных производств и судебных решений о взыскании задолженности с предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в пользу юридических лиц РФ. Не допускается также судебное производство по делу о банкротстве предприятий ОПК по заявлениям российских юридических лиц.