Британия после Brexit откажется от принципа свободы передвижения

Великобритания после Brexit откажется от принципа свободы передвижения, беспрепятственно въезжать в Соединенное Королевство из ЕС смогут только молодежь, студенты и туристы, говорится в представленной в четверг стратегии британского правительства на переговорах с Евросоюзом.
«В будущем правительство и парламент будут определять миграционные правила и практику их применения. Свобода передвижения закончится как только Британия покинет ЕС. Закон о миграции позволит Великобритании сформировать будущую миграционную систему», — говорится в документе, который представил в парламенте глава министерства по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб.
В документе сообщается, что предложения по структуре новой миграционной системы будут разработаны специальным комитетом и представлены в сентябре 2018 года.
«Великобритания продолжит оставаться открытой и толерантной страной, мы хотим привлечь из ЕС, и из других частей мира, самых лучших и талантливых. В проекте будущей миграционной системы будет описано как граждане ЕС и других стран могут подать заявку на право работы в Соединенном Королевстве. Это будет иметь важное значение для бюджетной сферы, науки и инновационных отраслей», — говорится в документе.
В стратегии отмечается, что для иностранных студентов и туристов «правительство разработает механизмы по сохранению мобильности», при этом для туристов из ЕС не будет требоваться виза. Без виз смогут приезжать в Британию и те, кто направляется в деловые поездки.
Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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