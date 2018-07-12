Ryanair согласовал рейсы с «Борисполем»

Аэропорт «Борисполь» и ирландский лоукостер Ryanair согласовали графики всех рейсов. Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook. По его словам, Ryanair согласовал все слоты с международным аэропортом Борисполь и уже с осени украинцы смогут летать из Львова и Киева по низким ценам.

В то же время, гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью data.ua заявил, что представители Ryanair согласовали расписание полетов по 17-и из 24-х запрошенных рейсов, а по оставшимся 7-и еще ведутся переговоры.

«Все 24 частоты, которые запрошены, могут состояться, но возможны коррекции. Кто заранее купил билеты должны знать, что отклонения по вылету могут быть плюс-минус 1-2 часа», — говорит он.

Напомним, Ryanair внесла изменения во время отправления и прибытия своих рейсов в аэропорт «Борисполь». Согласно системе бронирования лоукостера, большинство рейсов будут отправляться и приниматься не в пиковое для главного столичного аэропорта время, чего ранее опасались в «Борисполе» и в авиакомпании МАУ.

Например, рейс в Барселону будет вылетать из Борисполя в 12:45 (первоначально объявленное время — 11:40), прибытие в Борисполь, как и ранее, в 11:05.

Отправление в Стокгольм — в 22:00 (первоначально объявленное время — 10:45), прибытие из Стокгольма — в 21:25 (первоначально объявленное время — 10:10).

Вылет во Вроцлав — в пятницу, воскресенье — в 14:35, в понедельник — в 15:25 (первоначально объявленное время — 9:35), прилет в Борисполь из Вроцлава — в пятницу и воскресенье — в 14:00, в понедельник — в 14:50 (первоначально объявленное время — 9:10).

Вылет в Краков — в 22:25 (первоначально объявленное время: по понедельникам — 19:50, по средам — 12:05, по пятницам — 19:35). Из Кракова в Борисполь прибытие — в 21:50 (первоначально объявленное время: по понедельникам — 20:35, по средам — 12:50, по пятницам — 20:20).

Рейсы в Варшаву ранее анонсировались на 10:05 четыре раза в неделю, теперь же в разные дни время отправления варьируется — 13:15, 16:15, 15:35. Прибытие из Варшавы ранее намечалось на 9:30, теперь же оно меняется, в зависимости от дней недели — 10:00, 13:00, 12:20.

Отправление в Братиславу — в 21:15 (первоначально объявленное время — 11:30), прилет из Братиславы в Киев — в 20:40 (первоначально объявленное время — 10:55).

Рейсы в Вильнюс из Борисполя планируются к отправлению в 13:30 (прежнее время — 19:25), из Вильнюса в Борисполь — в 11:30 (прежнее время — 18:50).

Что касается рейсов Киев (Борисполь) — Лондон (Станстед) то по понедельникам, средам, пятницам, субботам они будут отправляться в 18:45, по воскресеньям — в 21:55 (прежнее время для всех дней вылета — 20:25). Согласно обновленному расписанию, в Борисполь из Лондона рейсы будут прибывать в 12:50 по понедельникам, средам, пятницам, субботам; в 16:00 — по воскресеньям (прежнее время для всех указанных дней — 19:50).

Изменения в расписании коснулись и других рейсов.

Отметим, что расписание большинства рейсов во Львов осталось без изменений, кроме времени прибытия/отправления Львов-Варшава.