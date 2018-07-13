СМИ посчитали потери Трампа и Обамы в Twitter после «чистки фейков»

Президент США Дональд Трамп в результате массовой «зачистки» аккаунтов в Twitter потерял 300 тысяч подписчиков, а бывший американский лидер Барак Обама — почти три миллиона, сообщает издание Hill.
Ранее сообщалось, что руководство сервиса микроблогов планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.
У Трампа в результате «зачистки» число фолловеров снизилось только на 300 тысяч — до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18 месте в списке самых популярных персон в Twitter.
В то же время база подписчиков Обамы сократилась со 104 до почти 101 миллиона. Экс-президент все же остался на третьем месте в рейтинге самых читаемых микроблогеров, уступив Кэти Перри и Джастину Биберу.
Газета Wall Street Journal заранее прогнозировала, что удаление подозрительных аккаунтов коснется главным образом знаменитостей, журналистов, ведущих политиков и бизнесменов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.610,66 0.0244
|2.631,16 0.0204
|100 евро
|3.043,75 -0.0341
|3.088,26 -0.0419
|10 рублей
|3,89 0.0036
|4,28 -0.001
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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