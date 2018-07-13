Нацбанк не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 13 июля, оставил курс гривны фактически неизменным - 26,2280 грн за доллар против 26,2272 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,5766 грн против 30,7776 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,2163 грн, накануне - 4,2235 грн.