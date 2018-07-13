Кроме Трампа и Путина в Хельсинки также встретятся Лавров и Помпео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео во время саммита в Хельсинки. Об этом заявил российский МИД.
«На полях» российско-американского саммита в Хельсинки состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Лаврова и Помпео», — заявили в министерстве.
Ранее в американском дипведомстве сообщили, что президент США Дональд Трамп отправится на саммит в столицу Финляндии, который пройдет 16 июля, вместе с госсекретарем. Отмечалось, что Помпео встретится с Лавровым, а также с министром иностранных дел Финлянции Тимо Соини.
Издание Politico писало, что в состав американской делегации также войдут советник по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель его аппарата Фред Флейтц, глава аппарата Белого дома Джон Келли, директор по связям с общественностью Билл Шайн, пресс-секретарь Сара Сандерс, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, помощник по социальным сетям Дэн Скавино.
Во время саммита в Хельсинки пройдет встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина.
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