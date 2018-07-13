Верховная Рада может сегодня рассмотреть законы о «евробляхах»

Парламент сегодня сможет рассмотреть законопроекты о растаможивании автомобилей на еврономерах после часа вопросов к правительству. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина.
Гончаренко подчеркнул, что вопрос требует реального решения.
«Мы вчера даже стояли в парламенте и кричали „Евро-бля-хи“. Ведь этот вопрос нужно реально решать. Мы надеемся сегодня по истечении часа вопросов к правительству перейти к этому вопросу. Я пришел на работу и буду до конца, пока мы не сможем проголосовать это. Если не сможем, пусть отвечают те, кто не ходит на работу», — сообщил Гончаренко.
Он отметил, что в повестку дня в пятницу должны быть включены два законопроекта о растаможивании автомобилей.
«Моя позиция в том, что нужно обязательно включать этот вопрос в повестку дня. Голосовать. Решение должно быть единым для всех. Мы должны уменьшить цену растаможки авто для всех граждан Украины. При этом обязать владельцев „евроблях“ пройти эту процедуру растаможки также. Тогда мы войдем в нормальное правовое поле. У нас есть соответствующие законопроекты — их два», — заявил Гончаренко.
Напомним, активисты, которые лоббируют решение вопроса растаможки авто на «евробляхах», митингуют под Радой с 11 июля.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.611,95 0.0167
|2.632,37 0.0151
|100 евро
|3.040,95 -0.036
|3.085,68 -0.028
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|Серебро
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