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Европа готова идти на конфликт с США и не будет выполнять санкции против Ирана

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Европа готова идти на конфликт с США и не будет выполнять санкции против Ирана

Совет Евросоюза на уровне глав МИД поддержит 16 июля решение Еврокомиссии (ЕК) заблокировать санкции США в отношении Ирана. Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский источник на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи.

«Совет ЕС примет без дискуссии ряд решений, включая позицию об отсутствии возражений против включения Еврокомиссией в блокирующий регламент список санкций США по Ирану», — сказал он.

18 мая ЕК запустила процесс активации блокирующего регламента ЕС, который объявляет санкции США на территории сообщества «юридически ничтожными». Он, в частности, запрещает компаниям Евросоюза выполнять экстерриториальные санкции США, разрешает компаниям возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих эти санкции, и аннулирует действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению санкций США.

Цель этих действий — иметь на руках все необходимые механизмы к моменту введения в действие первого блока санкций США против Ирана в августе 2018 года.

Отметим, что в США, похоже, готовы к такому развитию событий. Вчера там заявили, что администрация введет санкции в отношении всех стран, которые продолжат закупки нефти у Ирана вопреки призывам США. С таким предупреждением выступил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

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Напомним, что президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Санкции США, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут восстановлены 4 ноября.

Иран, политика Трампа
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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