Кремль пообещал рассмотреть просьбу матери Сенцова к Путину о помиловании

Обращение матери украинского режиссера Олега Сенцова к президенту Владимиру Путину о помиловании будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания», — сказал он.
На вопрос о том, почему Путин ранее помиловал гражданку Украины Надежду Савченко, а также двух представителей крымско-татарского народа без их личного прошения, Песков ответил: «Этот вопрос лежит в юридической плоскости. Не могу вам на него ответить. Это не входит в мою компетенцию».
Ранее 13 июля на сайте радиостанции «Эхо Москвы» было опубликовано обращение матери Сенцова к Путину о помиловании режиссера. «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», — говорится в нем.
Документ опубликован в форме «ходатайства о помиловании». Сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании.
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