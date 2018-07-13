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Астрономы подсчитали массу «космического мусора» на орбите Земли

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Астрономы подсчитали массу «космического мусора» на орбите Земли

Сегодня на орбите Земли находится примерно две тысячи тонн активных спутников и семь тысяч тонн «космического мусора», львиная доля которого была «произведена» США, сообщает известный астроном Джонатан Макдауэлл.

«На начало июля на орбите Земли находится примерно 7200 тонн космического мусора. Около 3200 тонн оставили запуски и обломки американских ракет и зондов, 1700 принадлежат России и СССР, еще 900 и 450 тонн — Европе и Китаю. Все остальные страны произвели около 950 тонн мусора», — написал гарвардский ученый в своем микроблоге.

По текущим оценкам ученых, на орбите Земли присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам мира. Пока не открытых частиц космического мусора в разы больше — их общее число превышает 170 миллионов, и столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей.

О существовании этой проблемы ученые знают со времен конца «космической гонки». Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную «цепную реакцию», которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.

С момента распада СССР, как отмечает Макдауэлл, масса космического мусора на орбите Земли более чем удвоилась, поднявшись с отметки в 3500 тонн до 7200 тонн. Примерно 40% его составляют фрагмент отработанных ступеней ракет-носителей, а еще 40% приходится на обломки сломанных или отключенных зондов.

Остальные 20% приходятся на различные объекты пока неясного происхождения. Их источником могут быть обломки китайского погодного спутника FY-1C, уничтоженного противоракетой в ходе испытаний «космического оружия», а также на фрагменты российского спутника связи «Космос-2251» и зонда Iridium-33, столкнувшихся в феврале 2009 года и породивших тысячи мелких обломков.

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Весь этот мусор, как показывают наблюдения астронома, не стоит на месте — он постепенно сближается с Землей и сгорает в ее атмосфере. Только в прошлом году на планету упало свыше 75 тонн мусора, большая часть которого — 65 тонн — пришлась на отработанные ступени ракетоностителей.

Несмотря на это, масса мусора на орбите продолжает расти — за последние три года она вырастала каждый год примерно на 100 тонн, или около 2%.

космос, космический мусор
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