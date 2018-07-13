На взятке задержан один из руководителей ГФС Винницкой области

Сотрудники прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали руководителя подразделения Государственной фискальной службы в Винницкой области и его пособника, которые требовали взятку в размере 500 тыс. грн. Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«Задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн с бизнесмена», — написал он.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что злоумышленники задержаны «на получении очередного транша неправомерной выгоды» — 5 тыс дол и 48 тыс грн.

По словам Сарган, от руководителя предприятия реального сектора экономики требовали деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности этого предприятия.

Проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, возможно полученные как неправомерная выгода, а также собраны другие доказательства. Подозреваемые задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение взятки) УК.