Трамп снова резко раскритиковал строительство «Северного потока – 2»: плохо для Германии и НАТО

Строительство газопровода «Северный поток — 2» является плохим развитием событий для Германии и НАТО. С таким утверждением выступил в пятницу в Лондоне президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Он вновь выразил мнение, что Россия фактически будет чуть ли не целиком «контролировать» ФРГ благодаря расширению поставок энергоресурсов посредством трубопровода «Северный поток — 2». По словам Трампа, Германия после ввода этого газопровода в строй будет получать около 70% своих энергоресурсов из России. «Как вы сможете работать во благо мира и с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной?» — вопросил при этом Трамп. «Не думаю, что это хорошо, вы не работаете с позиции силы, вы отказались от всей своей мощи», — полагает глава администрации США.
«Мне кажется, это плохо для Германии, плохо для германского народа. И не думаю, что это столь уж хорошо для НАТО», — заявил Трамп.
Напомним, что ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит. Тем самым, фактически, «Газапром» больше не будет нуждаться в украинском транзите.
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