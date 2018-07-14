Аналитики предсказали первенство США в добыче нефти

Энергетическое информационное агентство (EIA) США сообщило о том, что в следующем году Соединенные Штаты будут добывать 11,8 млн баррелей в день. Это позволит стране выйти на первое место по добыче нефти в мире.
Возглавляющая EIA Линда Капуано сообщила, что США не смогут впервые за 45 лет вернуть себе лидерство на рынке только в том случае, если Россия и Саудовская Аравия изменят свою позицию и увеличат добычу нефти.
США были лидером по добыче нефти до 1974 года, когда на первое место по этому показателю занял Советский Союз. Как отмечает CBS, уже к концу 1970-х годов СССР добывал на треть больше нефти, чем в США, а в конце 1980-х отставание Соединенных Штатов составляло порядка 50%.
Модернизация оборудования, а также разработки сланцевой нефти позволила США сокращать отставание от конкурентов. Помогли нефтяникам и изменения в законодательство, позволившие добывать нефть на шельфе Аляски.
Так, по оценкам EIA, в прошлом году Россия добывала 10,3 млн баррелей в день, Саудовская Аравия - 10 млн баррелей, а США – 9,4 млн баррелей. При этом к февралю Соединенные Штаты увеличили добычу и сумели в итоге выйти на второе место в мире.
Препятствием для Соединенных Штатов является неготовность нефтепроводов поставлять нефть из Мексиканского залива в порты и на перерабатывающие заводы в Техасе и Нью-Мексико, отмечает издание.
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