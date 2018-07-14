Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

Общее время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки может составить около трех часов вместе с пресс-конференцией. Это следует из программы российско-американского саммита, размещенной в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018.
Там указано, что в понедельник, 16 июля президенты должны начать в президентском дворце рабочий обед в 13:15 по местному времени (совпадает с киевским), тогда же состоится и их встреча тет-а-тет. При этом уже в 16:00 Путин, согласно графику, будет проводить двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Напоминм, что саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.
На нем среди прочих вопросов лидеры обсудят ситуацию в Украине.
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