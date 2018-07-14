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За пять лет Украине нужно вернуть кредиторам $33 миллиарда
макроэкономика
За пять лет Украине нужно вернуть кредиторам $33 миллиарда

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Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

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Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

Общее время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки может составить около трех часов вместе с пресс-конференцией. Это следует из программы российско-американского саммита, размещенной в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018.

Там указано, что в понедельник, 16 июля президенты должны начать в президентском дворце рабочий обед в 13:15 по местному времени (совпадает с киевским), тогда же состоится и их встреча тет-а-тет. При этом уже в 16:00 Путин, согласно графику, будет проводить двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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Напоминм, что саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

На нем среди прочих вопросов лидеры обсудят ситуацию в Украине.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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Мнения

Дэвид Игнатиус
Дэвид Игнатиус
журналист, писатель

Налаживание отношений с Москвой является достойной целью — но какой ценой?

Очевидно, Трамп получает большое удовольствие от этой очередной серии реалити-шоу, которым является его президентство. Опасность заключается в том, что предстоящий саммит позволит косвенным образом оправдать жестокую тактику Путина на Украине, в Сирии, в Евросоюзе и США и усугубить разногласия внутри альянса НАТО - это было одной из главных целей России на протяжении 70 лет. Трампу следует подумать о том, что однажды «Хельсинки» могут стать символом соглашательства и умиротворения, подобно Мюнхену в 1938 году или Ялте в 1945 году.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ставке НБУ и музыкальном слухе

Тем, кто считает, что снижение ставки НБУ должно приводить к экономическому росту, взаимосвязь между монетарной политикой и реальной экономикой представляется чрезмерно детерминировано и механистически. В действительности лишь кажется, что игра ведется по правилам Нацбанка – на самом деле монетарная политика является добровольной «кооперативной игрой» частного сектора экономики с Центробанком. И только кажется, что игра ведется по устанавливаемым ЦБ правилам. Если такая игра перестает устраивать реальную экономику, она ее прекращает, что и происходит в Украине.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Экономический курс - каким он должен быть для Украины

Я очень надеюсь, что во время выборов 2019 года у нас в стране найдется политик, которому не дают покоя лавры шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, который в 1862 году в США освободил рабов. Нынешние украинцы, напичканные счетами от госкомпаний и искусственных монополий, мало чем по сути отличаются от американских рабов XIX века. Заметная часть населения Украины, уже ощутившая это, пополнила ряды трудовых мигрантов. Поэтому на выборах 2019 года я бы рекомендовал голосовать за тех, кто предложит украинскому избирателю максимальное число экономических свобод, и игнорировать тех, кто выступает за рост числа государственных проектов в экономике.
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