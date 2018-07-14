Часть жителей Крыма осталась без света

В Крыму без света остались жители Сакского района и части города Евпатория, сообщает Минэнерго РФ.

По данным российских чиновников, в 10.47 отключились три линии электропередач напряжением 110 Кв. Затем в 10.53 части потребителей подали напряжение. При этом мощность отключенных потребителей составляет 12 МВт.

В данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, что 13 июня без электроснабжения в Крыму осталась часть жителей Симферополя и Севастополя. По данным российских СМИ, причиной отключения света могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. В результате без света были почти 2 млн 35 тыс. человек, однако спустя несколько часов электроснабжение восстановили.