Трамп снова обвинил Обаму в бездействии по поводу вмешательства РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию экс-президента Барака Обамы в бездействии относительно вмешательства России в американские выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу.
«Истории, которые вы вчера слышали о двенадцати россиянах, имели место во время правления администрации Обамы, не во время администрации Трампа. Почему они (администрация Обамы — Ред.) ничего не делали в то время, особенно когда стало известно, что ФБР информировало об этом администрацию Обамы до выборов, в сентябре?» — написал президент.
The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г.
Напомним, что вчера американские власти предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российского ГРУ в рамках расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование попыток российских властей повлиять на выборы.
Сам Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.
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