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Соратник Медведчука стал менеджером Гриценко, – УП

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Соратник Медведчука стал менеджером Гриценко, – УП

Соратник и бывший однопартиец Виктора Медведчука — Виктор Балога приступил к формированию команды Анатолия Гриценко под выборы, сообщает Украинская правда.

Одиозное назначение «слили» в СМИ еще на прошлой неделе, но тогда Гриценко всячески пытался это опровергнуть. И не зря ведь даже его подписчики считают, что «это крест на предвыборной кампании Гриценко» и обвал рейтинга.

Однако, наличие Балоги в штабе Гриценко подтвердили уже несколько авторитетных СМИ, включая УП и «Лига.net». Они сообщают, что альтернативой Балоге были грузины-транзитеры из команды Саакашвили.

Как пишет УП, Гриценко вполне серьезно рассматривал кандидатуру несостоявшегося прокурора Давида Сакварелидзе на должность главы штаба. Но отсутствие опыта сыграли в пользу Балоги.

Ранее Балога занимал должность руководителя секретариата президента Виктора Ющенко и имеет имидж одного из крупнейших интриганов на украинской политической шахматной доске. Теперь же это внефракционный депутат, которого обвиняли в войнах за контрабандные потоки в Закарпатской области, и о существовании которого понемногу стали забывать. Забыл, очевидно, об этом и сам Гриценко, начав в июле переговоры с Балогой.

«У Балоги пока нет официальной должности в команде Гриценко. Но на него уже возложены менеджерские функции — емпу поручили запустить избирательный механизм по всей стране. Последние две недели Балога ведет активные переговоры с регионалльными элитами та подискивает кандидатов в начальники местных штабов», — сообщает УП.

Кроме того, СМИ указывают, что «никаких новых лиц» в команде Гриценко нет, и на сегодняшний день это просто «борщ» из бывших сотрудников штабов и администраций Кучмы, Ющенко и Януковича. К ним примкнуть изъявил желание и абсолютный политический аутсайдер Николай Катеринчук, но окончательное решение пока не принял.

Стоит отметить, что сам Анатолий Гриценко пока никак не комментирует свою неудачную попытку отмежеваться от Балоги и Медведчука. Во всяком случае, на его Facebook странице по этому поводу царит тишина.

Напомним, из материалов Википедии следует, что Медведчук и Балога длительное время были членами партии СДПУ (О) (Социал-демократическая партия Украины).

Медведчук оказался в СДПУ (О) в 1994 году, а уже в 1998 стал главой партии и пробыл на должности до 2007. В это же время, а именно в 1997 году Балога вступил в СДПУ (О) и в 1998 году, во время парламентской избирательной кампании был руководителем избирательного штаба партии в Закарпатской области — пятую часть всех голосов СДПУ(о) получила в Закарпатье.

В одном из своих недавних интервью Балога назвал Медведчука «умным парнем», отметив, что в отличие от других политиков он предан своей идеологии, направленной в пользу России, а та в лице Владимира Путина отвечает ему взаимностью.

Также СМИ ранее сообщали, что Медведчук организовывал доставку Гриценко в Администрацию Петра Порошенко в ночь с 21 на 22 августа, предоставив ему свой частный самолет.

Анализируя уже квартет в лице Медведчук-Порошенко-Гриценко-Балога, политологи и журналисты склоняются к мнению, что первый — это спонсор предвыборных кампаний Порошенко и Гриценко. При чем последний должен играть техническую роль на выборах, подстраховывая Порошенко на случай его поражения. Мотив — общий газовый бизнес Медведчука и Порошенко по теме Курченко: «сжиженный газ».

Анатолий Гриценко, Виктор Медведчук, Виктор Балога
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