Директор Волынского облавтодора задержан на взятке

Прокуроры Волынской области совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 300 тыс. грн директора дочернего предприятия «Волынский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Как сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, руководитель облавтодора требовал такую сумму за решение вопроса относительно беспрепятственного заключения с физическим лицом-предпринимателем договора о предоставлении в аренду помещения, которое находится на балансе возглавляемого им предприятия.

Директор задержан.

Продолжаются следственные (розыскные) действия, по окончании которых будет решаться вопрос о сообщение руководителю Волынского облавтодора о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) и избрании ему меры пресечения.