В Китае внедорожник въехал в толпу – есть жертвы

Как минимум три человека погибли, еще 43 получили ранения и травмы в результате произошедшего в среду дорожного инцидента в городе Хэндун (провинция Хунань, Центральный Китай). Как сообщил информационный портал Sina, внедорожник Land Rover красного цвета внезапно съехал с проезжей части в толпу прохожих.

К месту происшествия прибыла полиция и представители власти. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Согласно данным местных правоохранительных органов, водитель, по вине которого произошло происшествие, прежде неоднократно имел проблемы с законом. Причины ДТП выясняются, ведется следствие.