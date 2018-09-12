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Экологи пытаются через суд заблокировать строительство «Северного потока – 2»

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Экологи пытаются через суд заблокировать строительство «Северного потока – 2»

Международная общественная организация ClientEarth обратилась в административный суд Швеции с целью заблокировать строительство в территориальных водах государства участка газопровода «Северный поток — 2».

«ClientEarth подала иск в Высший административный суд Швеции, чтобы остановить строительство участка газопровода „Северный поток — 2“ длиной 510 км в шведских водах. Юристы-экологи утверждают, что документы на строительство являются неполными и неточным, так как не учитывают, какое влияние газопровод окажет на дикую природу в Балтийском море», — отмечено в пресс-релизе.

Как утверждает организация, строительство газопровода приведет к детонации боеприпасов, которые лежат на балтийском дне со времен Второй мировой войны, а подводные взрывы причинят серьезный вред охраняемым морским млекопитающим.

В мае стало известно, что экологи из ClientEarth подали иск в административный суд города Вааса против разрешения властей на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Обе северные страны уже выдали необходимые разрешения на начало проекта.

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Правительство Швеции сделало это в начале июня. Кабинет рассматривал заявку Nord Stream 2 в соответствии с международным правом и конвенциями, которые не позволяли ему дать отрицательный ответ по проекту газопровода. При этом у правительства было отрицательное отношение к проекту в целом.

Северный поток-2
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Среда, 12 сентября 2018
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