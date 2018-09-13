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Доля мигрантов среди жителей США достигла максимума с 1910 года

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Доля мигрантов среди жителей США достигла максимума с 1910 года

Доля жителей Соединенных Штатов, родившихся за пределами страны, возросла до самого высокого с 1910 года уровня, а основное пополнение иммигрантов в последнее десятилетие обеспечили США выходцы из азиатских стран. Об этом со ссылкой на обнародованные в четверг данные Бюро переписи США за 2017 год сообщила газета The New York Times.

В течение десятилетий, как отмечает издание, главными «поставщиками» натурализованных граждан для США выступали страны Латинской Америки. С 2010 года эту роль взял на себя азиатский регион, на который за указанный период пришелся 41% иммигрантов, выходцы же из латиноамериканских государств составили в этой группе переселенцев 39%. Новым и неожиданным показателей стало и то, что почти половина приезжих — 45% — имеет высшее образование. С 2000 по 2009 года таковых среди иммигрантов было 30%.

«Это совершенно не соответствует нашим ожиданиям, — рассказал газете старший специалист-демограф вашингтонского Института Брукингса Уильям Фрей. — У нас сложилось об иммигрантах мнение как о низко квалифицированных рабочих из стран Латинской Америки, но люди, приехавшие в последние годы, мало соответствуют этому представлению. Доля выходцев из Азии превысила долю людей, приехавших из Латинской Америки».

Последний пик притока иммигрантов в страну, напоминает издание, был зафиксирован на рубеже ХIХ и ХХ веков, когда доля приезжих — в основном граждан Германии, Италии и Польши — достигла в составе населения США почти 15%. Затем — после ужесточения в 1920-х годах иммиграционного законодательства — она пошла на спад и в 1970 году составила 5%.

«Лидером» иммиграционного потока в течение многих лет, пишет газета, выступала Мексика, но с 2010 года доля мексиканцев в составе иммигрантов неуклонно снижалась, а приток выходцев из Китая и Индии, напротив, существенно возрос. Так, за последние почти восемь лет из стран Азии в США переехали 2,6 млн человек, что почти в два раза превышает показатель 2010 года, а из государств Латинской Америки за тот же период приехали 1,2 млн человек.

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По данным на 2017 год, доля родившихся за пределами страны жителей Соединенных Штатов составила 13,7% (44,5 млн человек) от общей численности населения страны, приводит The New York Times последние статистические показатели Бюро переписи США.

США, мигранты
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