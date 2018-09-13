Швеция разрешила «Нафтогазу» взыскивать активы «Газпрома»

Апелляционный суд в Швеции отменил свое предыдущее решение, которое приостанавливало принудительное взыскание в Швеции активов «Газпрома» в пользу «Нафтогаза», подтвердил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Ранее СМИ со ссылкой на судебные материалы сообщили, что Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки «Нафтогаза» арестовать активы «Газпрома» в рамках спора по газовым контрактам.
«Под конец дня еще одна хорошая новость — апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому „Газпром“ нам должен заплатить уже более 2,6 миллиардов долларов... Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам», — написал Витренко в Facebook в четверг вечером.
«Нафтогаз» запустил процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. «Газпром» подал апелляцию в суд Швеции, который в июне приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.
«Газпром» в июне заявлял, что приостановка исполнения решения Стокгольма усиливает его позицию при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.
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