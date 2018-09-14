Суд отпустил Омеляна под личное поручительство

Соломенский райсуд Киева отпустил министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который подозревается в незаконном обогащении, на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов.
Такое решение суд вынес на заседании в пятницу.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе.
По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.
В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям «декларирование недостоверной информации» и «незаконное обогащение».
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