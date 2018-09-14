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Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о помощи на €1 млрд

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Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о помощи на €1 млрд

Украина и Еврокомиссия подписали Меморандум о предоставлении стране Европейским союзом макрофинансовой помощи на €1 млрд.

Церемония подписания прошла в Киеве с участием и.о. министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, главы Национального банка страны Якова Смолия и еврокомиссара по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Валдиса Домбровскиса. Как заявил после подписания документа президент страны Петр Порошенко, предоставляемые средства — «большая помощь в проведении реформ» в стране.

В свою очередь Домбровскис отметил, что программа направлена на «решение экономических вопросов и поддержку экономической ситуации, на создание рабочих мест». «Новая программа поддерживает ключевые реформы. Основное внимание уделяется борьбе с коррупцией, и новая программа содержит те условия, которые не были выполнены во время прошлых программ», — пояснил он.

Еврокомиссар также подчеркнул, что предоставление помощи также зависит от «параллельного осуществления программы МВФ». «Очень важно, чтобы нынешние переговоры с МВФ остались позитивными», — сказал он.

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Совет ЕС в конце июня одобрил начало четвертой программы помощи для Украины на €1 млрд. Против этого выступала только Венгрия.

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Пятница, 14 сентября 2018
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