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Противники и сторонники Гриценко развязали войну в социальных сетях

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В социальной сети Facebook появилась страница «Мирный план Анатолия Гриценко», на которой от имени политика приглашают на презентацию мирного плана по урегулированию войны на Востоке Украины. В тексте сообщалось, что на презентации Гриценко расскажет, почему Украине не стоит вступать в НАТО, почему украинской армии не стоит идти в наступление и освобождать неподконтрольные территории и почему против Украины могут быть введены санкции, если дословно «президент начнет отбирать наши территории».

На странице сообщается, что «план «Гриценко» не предусматривает никаких действий силового характера — использоваться будет только дипломатия и компромисс.


Отмечается, что план направлен для ознакомления Петру Порошенко, Дональду Трампу, Эммануэлю Макрону, Ангеле Меркель и даже Владимиру Путину. Также всех желающих приглашали ознакомиться с мирным планом 14 сентября в 12:00 в главном офисе политической партии «Гражданская позиция».

Приглашение вызвало крайне негативную реакцию пользователей Facebook, которые очень остро критикуют Анатолия Гриценко и его план в комментариях, обвиняя того в подыгрывании РФ и подрыве боеспособности ВСУ на должности министра обороны.

Через некоторое время сторонники политика на странице «Гриценко anti-fake», заявили, что Анатолий Гриценко не имеет отношения ни к странице «мирный план Гриценко», ни к приглашению, и отметили, что экс-министр обороны Украины является последовательным сторонником движения в Европейский Союз и НАТО.

Но некоторые пользователи Facebook не согласились с тем, что тезисы о ненужности НАТО для Украины из уст Гриценко это фейк, и напомнили сторонникам экс-министра обороны, что в интервью Deutsche Welle политик в свое время заявлял: "Украине следует в нынешней ситуации отозвать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. «Я сейчас бы отозвал заявку на план действий относительно приобретения Украиной членства в НАТО и предложил бы изменить повестку дня встречи «Украина — НАТО», — утверждал тогда Гриценко.

Критики также дают ссылки на другие источники, указывая на то, что все тезисы, изложенные на странице «Мирный План Гриценко» являются прямыми цитатами из его официальных публичных заявлений и интервью.

НАТО, Анатолий Гриценко, Донбасс
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Пятница, 14 сентября 2018
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