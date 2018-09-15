В НАТО не намерены отступать перед напором России, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России. Об этом Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, передает Голос Америки.

«Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога», — заявил Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва «готова использовать военную силу против соседей».

«Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону — впервые после окончания „холодной войны“», — рассказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении.