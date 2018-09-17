В США рассказали о претензиях к «Северному потоку – 2»

Возможные санкции США в отношении «Северного потока-2» связаны прежде всего с вопросом транзита российского газа через Украину, сообщил министр энергетики США Рик Перри в интервью газете «Коммерсант».

«Я надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении „Северного потока-2“ связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину. Есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы... Члены Европейского союза так же чувствительно относятся к этому... Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы „Северному потоку-2“. Будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США. А разговоры о том, что американцы выступают против „Северного потока-2“ лишь потому, что они хотят поставлять в Европу больше СПГ... Это чепуха. Если бы это было так, мы бы не поддерживали Трансадриатический газопровод», — сообщил Перри.

На замечание журналиста о том, что мощность Трансадриатического газопровода несравнима с «Северным потоком-2» Перри ответил, что «тем не менее, говорить о том, что мы хотим остановить „Северный поток-2“, лишь чтобы продавать больше СПГ, неправильно». Он подчеркнул, что «дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны».

Перри также прокомментировал слова журналиста о том, что как в России, так и в Германии и Австрии преобладает мнение, что США пытаются остановить «Северный поток-2», лишь чтобы забрать у России часть европейского рынка. По его словам, «26 оставшихся стран Евросоюза так не считают», «они хотят американский СПГ». Перри считает, что один источник энергии несет риски прекращения поставок из-за природных катаклизмов или политических причин.

В начале сентября он провел в Москве переговоры с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. По словам Перри, в ходе переговоров его не удалось переубедить относительно «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2 » предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации «Северного потока-2» выступают целый ряд стран, уверенных, что это политический проект.